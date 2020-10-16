В Госдуме оценили публикации о заслугах Англии и США в победе на Курской дуге

Авторы публикации в американском журнале Popular Mechanic, где утверждается, что победа СССР в битве на Курской дуге стала возможной благодаря разведывательным операциям Англии и США, старались задеть патриотические чувства россиян. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, сообщает в пятницу, 16 октября, «Говорит Москва».

«Исторические надо события посмотреть, какого числа была Курская битва, и какого числа союзники высадились в Нормандии. Будет тогда понятно, в какой последовательности эти события происходили и кто принимал решение открывать второй фронт и после каких событий», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в России не отрицают того факта, что союзники на протяжении войны оказывали СССР помощь, но делали это «на коммерческой основе», а также открыли второй фронт, «когда уже понимали, что Великая Отечественная война и Вторая мировая война приняла переломный ход событий».

В публикации Popular Mechanics утверждается, что «благодаря союзным дешифровальщикам русские получили заблаговременное предупреждение и для отражения немецкого нападения построили оборонительные линии из рвов и минных полей».

В августе 2018 года Минобороны России выложило в сеть рассекреченные документы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны лета 1943 года. Публикация военного ведомства была приурочена к 75-й годовщине Курской битвы, проходившей с 5 июля по 23 августа 1943 года и ставшей одной из самых масштабных в истории. В результате советские войска освободили Курск, Белгород, Орел и Харьков.