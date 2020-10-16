В США победу CCCР над Германией в Курской битве связали с Великобританией

Победа CCCР над Германией в Курской битве связана с разведывательной деятельностью союзников Москвы (прежде всего Великобритании и США), пишет Popular Mechanics.

«Однако благодаря союзным дешифровальщикам русские получили заблаговременное предупреждение и для отражения немецкого нападения построили оборонительные линии из рвов и минных полей», — утверждает американское издание.

В публикации Popular Mechanics подчеркивается, что Курская битва стала величайшим танковым сражением Второй мировой войны, сделавшим фашистскую операцию «Цитадель» «последним наступлением немцев на Восточном фронте».

В материале издания, посвященном крупнейшим сражениям Второй мировой войны, также упоминаются, в частности, Нарвская операция, блокада Ленинграда, сражение в районе Дубно — Луцк — Броды, вторая битва за Харьков, Берлинская наступательная операция, битва за Москву и Сталинградская битва.

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