Биолог назвал источник будущих мутаций коронавируса

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что источником новых, более агрессивных вариантов коронавирусной инфекции могут стать животные. Об этом сообщает Ura.ru.

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. <...> В человеческой популяции это вряд ли произойдет», — отметил специалист.

Биолог уточнил, что для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей. Он отметил, что SARS-CoV-2, скорее всего, не хватит числа инфицированных, чтобы развиться в более жесткую форму. Также такому развитию ситуации может помешать и вакцина.

По словам Аграновского, нежелательные для людей мутации коронавируса возможны, но маловероятны из-за низкой скорости изменения COVID-19.

Ранее ученые рассчитали самый пессимистичный сценарий распространения коронавируса в России. Согласно нему, через несколько месяцев число заражений вырастет до сотен тысяч в день. При такой динамике к 1 января показатели по летальности в день составят около четырех тысяч смертей. Подобный сценарий возможен, если все граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцирование и другие меры защиты. Если же россияне будут следовать всем этим рекомендациям, то к началу 2021 года число новых случаев инфицирования в сутки не превысит четырех тысяч.