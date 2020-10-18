Экономисты предсказали падение рубля в случае проигрыша Трампа на выборах

Финансовые аналитики и экономисты опасаются, что избрание кандидата от Демократической партии Джо Байдена президентом США может привести к ослаблению рубля. Об этом сообщает издание «МК».

По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, Байден готов смягчить санкции в отношении Ирана. Это повлечет снижение цен на нефть, за которым, по его словам, обычно следует падение рубля. Кроме того, проигрыш Дональда Трампа на президентских выборах повышает опасность введения новых санкций против России. Если ограничения коснутся суверенного долга, курс доллара может вырасти до 85 рублей.

Независимый аналитик Олеся Кухаренка также не исключает ослабления рубля из-за новых санкций против России, которые могут быть введены после избрания Байдена. В то же время, по ее мнению, риск, связанный политическими изменениями в США, относительно невелик. «Даже если накануне выборов американского президента произойдет падение российской валюты до 85-87 рублей за доллар, "деревянный" достаточно быстро отыграет свои позиции», — предсказала она.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что из-за ужесточения налоговой политики США американская промышленность будет потреблять меньше энергоресурсов. «Спрос на традиционные топливные источники, в первую очередь на нефть, в таком случае опять же окажется под давлением, равно как и курс российской валюты, в значительной степени зависящий от котировок "черного золота", — предположил он. — В результате стоимость доллара легко подскочит выше 85 рублей».

Ранее сообщалось, что аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала причиной ослабления рубля нестабильную динамику нефтяных цен. По ее словам, резкого падения удается избежать благодаря валютным интервенциям Банка России и Минфина.