Аналитик назвала причины ослабления рубля и дала ему прогноз

Аналитик ГК «ФИНАМ» («ФИНансовый Аналитик Москва») Анна Зайцева назвала причины ослабления рубля и дала ему прогноз на краткосрочную перспективу в беседе с «Российской газетой».

«Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен. В течение недели цена нефти марки Brent несколько раз опускалась ниже 42 долларов за баррель, что оказывало давление на российскую валюту», — подчеркнула Зайцева.

Также аналитик напомнила, что санкции Евросоюза против России не оказали существенного влияния на курс рубля, так как этот фактор уже был в значительной степени заложен в котировках. По ее словам, ЕС принял их в отношении «узкого круга лиц», поэтому санкции никак не затронули экономические связи России с европейскими странами.

Заметное стабилизирующее влияние на курс рубля сейчас оказывают валютные интервенции Банка России и Минфина, сдерживая его резкое ослабление, уточнила эксперт.

«Что касается перспектив российской валюты, на наш взгляд, до объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной. Также большое значение будут иметь макропоказатели по ключевым экономикам за октябрь, поскольку на их основе можно будет оценить эффект от новых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Стоит, однако, отметить, что эти детерминанты являются общими для широкого спектра рисковых активов», — сказала Зайцева.

По мнению аналитика, рубль имеет все шансы укрепиться при «отсутствии новых негативных факторов геополитического характера и относительной стабилизации настроений на глобальных рынках». Она спрогнозировала, что на предстоящей неделе курс доллара по отношению к рублю будет оставаться в диапазоне от 77 до 78,8 рубля. Евро, предположительно, составит от 90,50 до 92,40 рубля.