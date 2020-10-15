Российский министр порадовался обвалу рубля

Глава Минпромторга Денис Мантуров порадовался падению курса рубля почти на 20 процентов к доллару в 2020 году. По его словам, ослабление национальной валюты побуждает местные компании меньше полагаться на импорт, и это «круто». Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Мантуров отметил, что благодаря падению курса нацвалюты не зависящие от импорта российские компании «сейчас находятся в благоприятном положении».

Рубль стал одной из худших валют развивающихся рынков в 2020 году, пишет агентство. Против национальной валюты сыграло резкое падение нефтяных котировок на фоне коронавируса и угроза новых санкций Запада.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 15 октября, выступая в Госдуме, заявил, что курс рубля «переослаблен». Причиной он назвал не экономические, а психологические факторы, также отметив в их числе угрозу новых санкций. Еще одной причиной министр указал рост заболеваемости коронавирусом в России.