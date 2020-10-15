Власти России объяснили слабый рубль

Власти России объяснили причину ослабления рубля. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, причиной стали психологические факторы и страхи инвесторов, а вовсе не ситуация в экономике. Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Интерфакс».

С середины сентября 2020 года курсы доллара и евро резко взлетели. На пике, 29 сентября, американская валюта вплотную приближалась к 80 рублям за доллар, евро в тот же день торговался выше 93 рублей впервые с 2016 года. По состоянию на 15 октября национальная валюта немного укрепилась: доллар торгуется около 78 рублей, евро — около 91,5 рубля.

По словам Решетникова, курс российской валюты все еще «переослаблен», но это связано не с экономическими, а с психологическими факторами. Среди них он назвал страхи инвесторов из-за развития ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом в России и возможных санкций Запада. «В общем, курс находится под давлением», — сказал министр.

Ранее стало известно, что для поддержки рубля Минфин с 7 октября по 6 ноября направит на продажу валюты в 2,3 раза больше средств, чем в сентябре. В общей сложности на эти цели уйдет 126,9 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 5,8 миллиарда. Позднее сообщалось, что к спасению рубля подключился и ЦБ, который с 1 октября продает валюту от сделки со Сбербанком примерно на 5,3 миллиарда рублей в день.