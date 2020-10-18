В Госдуме ответили на обвинения Эрдогана о поставках оружия в Армению

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия и остальные государства — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — не поддерживают ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий ответил на обвинения в поставках оружия в Армению, которые, по утверждению президента Турции Реджепа Эрдогана, организовали Россия, США и Франция. «К сожалению, подобные заявления не способствуют мирному урегулированию и деэскалации ситуации в зоне конфликта», — считает российский политик.

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По мнению Слуцкого, необходимо добиваться выполнения договоренностей о перемирии, которые были достигнуты во время московских переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана. «Сегодня всем стоит продолжать поиск политико-дипломатических путей решения нагорно-карабахского конфликта, не скатываться к агрессивной риторике и взаимным обвинениям», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в том, что те являются главными поставщиками оружия в Армению. Он также отметил, что армянская сторона повторно нарушила перемирие с Азербайджаном.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван же отметил, что Баку напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.