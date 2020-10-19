Мужчина отсидел в тюрьме 23 года за кражу садовых ножниц

В американском штате Луизиана чернокожий мужчина, приговоренный к пожизненному заключению за кражу трех садовых ножниц, получил условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает New York Post.

63-летний Фэйр Уэйн Брайант (Fair Wayne Bryant) вышел на свободу в четверг, 15 октября, после того как отсидел в тюрьме 23 года за воровство садовых инструментов из чужого гаража. Он получил суровый приговор, поскольку числился рецидивистом. На его счету было 22 ареста и 11 обвинительных приговоров, в том числе за 4 крупных преступления.

Брайант рассказал комиссии по условно-досрочному освобождению, что в прошлом боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, однако за время заключения справился с этой проблемой». «Я был наркоманом, — заявил он. — Но у меня было почти 24 года, чтобы переосмыслить жизнь; я непрерывно общался с Богом, чтобы он мне помог».

Условно-досрочное освобождение обязывает Брайанта посещать собрания Анонимных Алкоголиков, не появляться на улице с 21:00 до 6:00 в рамках комендантского часа и вести общественно-полезную деятельность.

Его дело вызвало общественный резонанс при пересмотре приговора в начале 2020 года. Коллегия Верховного суда штата отклонила просьбу Брайанта о досрочном освобождении, несмотря на несогласие единственной чернокожей судьи Бернетты Джонсон, назвавшей это дело современным проявлением законов Джима Кроу (неофициальное название законов о расовой сегрегации — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что житель американского штата Алабама получил пожизненный срок за кражу девяти долларов. Поскольку у мужчины уже было три судимости, его судили по действующему в Алабаме «закону трех ошибок», который предписывает приговаривать к длительным срокам заключения рецидивистов, совершивших более трех правонарушений.