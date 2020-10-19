Белорусский журналист десять лет «обзванивал» вымышленных экспертов

Белорусский журналист Денис Лавникевич придумал сеть вымышленных экспертов, которых он «обзванивал» в течение десяти лет. Об этом сообщает «Наша Ніва». Сотрудники издания решили провести расследование после того, как увидели потенциально недостоверную статью автора на российском ресурсе.

Речь идет о материале, в котором говорится, что бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской предлагали освободить мужа за прекращение протестов в стране (штаб оппозиционерки официально опроверг это сообщение). Новость была опубликована автором под именем Виктор Демидов — журналисты «Нашей Нівы» уверены, что под этим псевдонимом скрывается Денис Лавникевич, так как о существовании Демидова коллеги никогда не слышали.

«Журналистское сообщество не очень большое, и кто-то бы с ним обязательно пересекался, кто-то учился, виделся на мероприятиях. Но здесь полная тишина», — отметили корреспонденты. Они добавили, что Демидов выступает в качестве эксперта у Лавникевича уже более десяти лет.

Заметив сходства, расследователи решили проверить круг экспертов Демидова и Лавникевича — он совпадал. Однако оказалось, что часть из этих экспертов никогда не давали комментарии журналисту.

«На протяжении многих лет Денис Лавникевич в качестве экспертных мнений выдавал читателям, а также работодателям выдуманные в своей голове комментарии, но подписанные другими людьми», — говорится в заметке «Нашей Нівы».

В разговоре с корреспондентами издания Лавникевич заявил, что у него нет никаких псевдонимов, а все его эксперты — это реальные люди. После вопроса «Не стыдно ли вам за все это?» журналист перестал отвечать.

Telegram-канал «Белорусский порядок» отметил, что Демидову удается писать репортажные вставки из Белоруссии, хотя сам Лавникевич несколько лет назад переехал жить в Киев. По данным авторов канала, выдуманные эксперты журналиста появлялись в изданиях «Росбалт», New Times, «Открытые медиа», Republic и «Деловая Столица».