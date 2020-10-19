Продажам российского газа за рубеж предсказали резкое падение

По итогам 2020 года продажи российского газа за рубеж резко сократятся. К такому выводу пришли эксперты Национального рейтингового агентства, ожидающие падения экспорта на 16 процентов, а в целом российского рынка газа — на 6,4 процента, что больше, чем в среднем в мире (4-5 процента), пишет «Коммерсантъ».

В январе-сентябре добыча в России снизилась на 8 процентов, а среднесуточное производство — на 15,3 процента. Большей частью такая ситуация связана с «Газпромом» (минус 12 процентов), независимые газовые компании сохранили объемы.

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Глобальный спрос на газ из-за пандемии коронавируса и теплой зимы может стать самым низким за последние 11 лет. Его восстановление аналитики связывают с Азией, в первую очередь с Китаем.

Между тем рейтинговое агентство Moody`s считает, что серьезного роста цен на газ ждать не приходится и в 2021 году, поскольку его будут сдерживать ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ). Однако «Газпром», полагают эксперты, сумеет сохранить свою долю европейского рынка в 36 процентов.

По оценке НРА, падение нефтяных и газовых цен сократит совокупную выручку нефтегазового сектора в России в текущем году на треть, а долговая нагрузка вырастет в два раза.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова полагает, что суммарный экспорт российского газа в этом году снизится на 12 процентов. В 2021 году она предсказывает восстановление, но только при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее стало известно, что Китай увеличил оценку собственных запасов газа. Собственная добыча позволит ему снизить зависимость от импорта топлива.