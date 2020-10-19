Девушка съехалась c возлюбленной и столкнулась с неприятным сюрпризом

23-летняя пользовательница Reddit рассказала о том, как начала жить вместе со своей возлюбленной и столкнулась с неприятном сюрпризом: оказалось, что ее подруга воняет. Девушка призналась, что не знает, как сказать об этом, не ранив ее чувства, и попросила совета.

Автор поста рассказала, что они с возлюбленной дружили с 12 лет. Около трех лет назад они обе поняли, что любят друг друга, однако скрывали свои чувства. Затем они признались друг другу в любви, а недавно начали жить вместе.

Впервые девушка заметила, что ее подруга неприятно пахнет, еще в старших классах. Тогда пользовательница Reddit списала проблему на то, что она росла в бедной семье: родители экономили на воде и электричестве, поэтому девушка иногда пропускала душ и редко стирала одежду. Однако когда влюбленные съехались, проблема не исчезла. Первой на зловоние обратила внимание мама автора поста. Когда она впервые пришла в гости к дочери, сказала: «Эта квартира просто жутко воняет!»

«Дом вонял… и просто ужасно», — согласилась девушка после визита матери. После этого она начала замечать неприятный запах у себя дома. При этом все гости, которые заходили к ним, также обращали на это внимание. На новоселье им даже подарили ароматические свечи и эфирные масла. Автор поста подчеркнула, что с их помощью дом действительно стал пахнуть менее неприятно.

Однако проблема с запахом от ее возлюбленной никуда не исчезла. Девушка отметила, что та каждый день использует дезодорант, регулярно моется и стирает одежду, однако вонь остается. Автор поста добавила, что очень любит свою подругу и не планирует расставаться с ней из-за запаха, однако он делает возлюбленную менее сексуально привлекательной в ее глазах. Она также призналась, что не знает, как сказать о зловонии, не обидев ее, и обратилась за советом к другим пользователям.

В комментариях ей порекомендовали купить для подруги серное мыло. Nothanks_8 рассказал, что работал с бездомными, имевшими такую же проблему, и мыло всегда помогало ее решить. Некоторые посоветовали девушке сменить дезодорант, тщательнее сушить одежду, а также купить новую обувь. Пользователи обратили внимание автора поста на то, что ей не стоит медлить с разговором, так как неприятный запах может плохо повлиять на карьеру ее возлюбленной.