Nestle в Москве пригрозили штрафом за нарушение требований об удаленке

Компанию Nestle (ООО «Нестле Россия») могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение требования об обязательном переводе на удаленку минимум 30 процентов сотрудников. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков, пишет ТАСС.

Предприятие может стать первым в Москве, которому могут выписать штраф за нарушение требований. Факт был выявлен в ходе мониторинга информации, предоставленной компанией.

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в Москве мэр Сергей Собянин потребовал от столичных компаний с 28 сентября до 28 октября перевести часть сотрудников на удаленку и поручил обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах противоэпидемических мер.

Из-за коронавируса в Москве также приостановлен льготный проезд для школьников, пенсионеров и хронически больных. Жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Осенние школьные каникулы продлены до двух недель. Эти меры снизили пассажиропоток в общественном транспорте на 10-11 процентов, что власти расценили как недостаточный результат.

По данным на 19 октября, в России выявили рекордные суточные показатели по новым случаям заражения коронавирусом — 15 982 в 84 регионах. С начала пандемии в стране выявили 1 415 316 новых случаев в 85 регионах, 24 366 летальных исходов и 1 075 904 выздоровления.