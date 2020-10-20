США испытают шведскую гаубицу против России

В первой четверти 2021 года армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, которая предназначена для борьбы с таким продвинутым противником, как Россия, пишет Breaking Defense.

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Издание пишет, что данная гаубица может открыть огонь по позициям противника уже через 20 секунд после того, как получит его координаты. В течение двух минут после первого выстрела, согласно Breaking Defense, оружие может применяться еще пять-семь раз, после чего продвинуться с места, откуда открывался огонь, на полкилометра.

Издание уверяет, что даже такому противнику, как Россия, потребуется несколько минут для определения и уничтожения положения соответствующих позиций Archer, заряжание которой происходит автоматически.

В сентябре Breaking Defense сообщило, что во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету.