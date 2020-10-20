Дом российского бизнесмена из списка Forbes ограбили в Париже

В Париже ограбили дом российского участника списка Forbes, совладельца «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова. Об этом пишет Le Parisien.

По данным издания, ограбление произошло еще в пятницу, 16 октября. Среди украденных вещей — двое часов Rolex, статуэтка из бронзы, ювелирные украшения, а также изделия из кожи и меха. Общая сумма ущерба составляет не менее 500 тысяч евро, однако его размер может вырасти.

Квартира бизнесмена площадью 600 квадратных метров расположена в престижном районе Парижа на авеню Фош — между Булонским лесом и Триумфальной аркой. Здание огорожено и оснащено камерами наблюдения, однако это не помешало злоумышленникам совершить преступление.

Информацию об ограблении сам Николай Саркисов подтвердил изданию РБК. «Действительно, в минувшую пятницу мне позвонил сосед и сообщил о взломанной двери в мою квартиру. Позже приехала полиция», — рассказал бизнесмен. Он уточнил, что в этой квартире он не проживает, она находится в продаже. Также бизнесмену неизвестно, какие именно предметы пропали из квартиры.

По данным журнала Forbes, состояние Николая Саркисова оценивается в 700 миллионов долларов. Он занимает 146-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России.