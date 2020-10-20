В США рассказали о китайском «Кинжале»

Китайский стратегический бомбардировщик H-6N показался, вероятно, с гиперзвуковой ракетой, рассказывает The Aviationist.

Согласно данным издания из США, продемонстрированное оружие может быть баллистической ракетой воздушного старта Air Launched Ballistic Missile (ALBM) или планирующим блоком DF-ZF. The Aviationist пишет, что в последнем случае оружие имеет дальность 1800-2500 километров и скорость пять чисел Маха. Издание утверждает, что DF-ZF может быть «ответом Китая» на американскую гиперзвуковую ракету AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

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Defense News пишет, что на распространившихся в соцсетях снимках H-6N может фигурировать с аэробаллистической ракетой CH-AS-X-13, выступающей китайским аналогом российского «Кинжала».

В октябре The Drive написало, что AGM-183A ARRW преодолеет расстояние 1000 миль (более 1600 километров) за 10-12 минут. Первыми подобное оружие получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (каждый самолет сможет переносить по четыре таких ракеты).

В апреле 2018 года источник в правительстве США сообщил изданию The Diplomat, что Ракетные войска Народно-освободительной армии КНР в условиях секретности провели пять летных испытаний аэробаллистической ракеты CH-AS-X-13.