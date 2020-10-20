Развенчан миф о желании россиян вернуться в СССР

Желание россиян вернуться во времена СССР с его справедливым распределением и другими декларируемыми ценностями является не более чем мифом, который развенчан социологическими исследованиями. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал социолог Денис Волков.

«Все-таки большинство людей, признавая какие-то положительные моменты в советском прошлом (особенно экономические: что все были равны, что была уверенность в завтрашнем дне, что была зарплата), несмотря на все это не хотят туда возвращаться, — уверен он. — Если мы спрашиваем, хотите ли вы жить в Советском Союзе, большинство скажут: нет, жить не хотим, но было хорошо».

Он отметил, что отчасти тоску по СССР можно связать с периодом на рубеже веков, когда наступила принесшая новые надежды перестройка, а затем рухнул Союз, и начались болезненные преобразования экономики, которая переходила от плановой к рыночной.

«Новый кризис, развал Советского Союза — это нанесло травму большинству россиян. Именно распад страны, распад экономики, распад общего пространства», — отметил Волков.

19 августа стало известно, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев имел возможность сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик. Об этом рассказал бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов. Однако этому, по его мнению, помешал августовский путч, а после его подавления — «заговор» Бориса Ельцина с целью развалить СССР.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.