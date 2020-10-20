Производитель аппаратов ИВЛ отреагировал на уничтожение своих приборов в США

Руководство концерна «Радиоэлектронные технологии» (холдинг «Ростеха», в структуру которого входит Уральский приборостроительный завод) отказалось верить в то, что США уничтожили переданные им российской стороной аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия, которое произвело медицинское оборудование.

Как заявили в пресс-службе, в концерне пока не видели никаких официальных документов, свидетельствующих о подобных действиях американцев. «Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — отреагировали там.

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 аппаратов ИВЛ, полученных от России, ни разу не использовав их. Отмечалось, что их якобы не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Во-вторых, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек.

При этом в FEMA пояснили, что оборудование решили уничтожить, так как его ни разу не использовали в больницах, и оно все время пролежало на складах. По заявлению агентства, аппараты не понадобились из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса в США.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепартаменте заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала, указывая на то, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.