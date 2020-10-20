Уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США объяснили

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) объяснило уничтожение 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в США. Об этом пишет РИА Новости.

Аппараты утилизировали потому, что их ни разу не использовали в больницах. Это было связано с улучшением ситуации с пандемией COVID-19. Источник РИА Новости подтвердил, что препараты доставили на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, где они и хранились. Однако спустя какое-то время штаты направили ИВЛ обратно в FEMA: в итоге аппараты просто не понадобились.

«Подаренные аппараты ИВЛ "Авента-М", о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды», — добавил собеседник агентства.

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При этом источник в FEMA не ответил на вопрос о том, действительно ли аппараты не использовали из-за неисправности и опасений возгорания.

Ранее издание BuzzFeed писало, что аппараты ИВЛ были утилизированы после того, как некоторое время хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их якобы не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Во-вторых, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепартаменте заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала, указывая на то, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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