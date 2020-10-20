США утилизировали полученные от России аппараты ИВЛ

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных от России. Об этом в ведомстве сообщили изданию BuzzFeed.

Аппараты были утилизированы по всем необходимым правилам после того, как некоторое время хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы.

Во-вторых, напоминает BuzzFeed, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек, а производителю пришлось остановить выпуск данной продукции.

Кроме того, компания, производящая оборудование, находится под санкциями — это уже весной вызвало возмущение политиков из Демократической партии США. Они также выразили протест в связи с тем, что помощь, которую в ответ оказал Москве Вашингтон, по стоимости в пять с половиной раз превосходила российскую.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепартаменте заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала, указывая на то, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.