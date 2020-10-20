Ростуризм оценил потери отрасли из-за коронавируса

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила потери российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в интервью телеканалу РБК.

По прогнозу Догузовой, ущерб отрасли в 2020 году составит примерно 600 миллиардов рублей, в частности, из-за отсутствия иностранных туристов. Она отметила, что окончательно оценить потери отрасли от пандемии можно будет к концу года.

Размер экспорта туристических услуг в прошлом году Догузова оценила в 10,9 миллиардов долларов. Годовой оборот туристической отрасли в целом в обычное время составляет 3,7 триллионов рублей, добавила она.

Решение о приостановке авиасообщения было принято Россией в конце марта из-за распространения COVID-19. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. С конца июня по решению правительства граждане России могут выезжать за рубеж с целью работы, учебы, получения медицинской помощи и лечения родственников.