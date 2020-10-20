Мария Шарапова купила ранчо за девять миллионов долларов

Российская теннисистка Мария Шарапова купила в американском Саммерленде (округ Санта-Барбара, штат Калифорния) ранчо почти за девять миллионов долларов. Площадь поместья составляет чуть больше двух гектаров, пишет Dirt.

Издание отмечает, что ранчо стоимостью 8,6 миллиона долларов (667 миллионов рублей) отличается природным разнообразием: бамбуковый лес, похожий на джунгли, лужайки и сады на холмах, где растут лаванда и жасмин. С вершины открывается панорамный вид на хребет Санта-Инез и побережье Уайтуотер. Также имеется колодец с резервуарами для хранения воды, поскольку Санта-Барбара страдает от засухи.

Всего на территории три отдельных строения, в каждом из которых есть спальня. Главный дом с деревянными потолками и комнатами в стиле лофт примечателен каменной террасой под пальмами, откуда открывается вид на океан. Рядом со зданием находится маленькая отдельная студия, созданная как кабинет для художника.

Гостевой дом имеет дополнительную заднюю дверь — оттуда можно попасть в просторный внутренний дворик, выполненный из камня, а также выйти к лужайкам на холмах. Третье здание функционирует как коттедж смотрителя. К нему примыкает конюшня с пятью стойлами и дополнительными постройками для верховой езды, в том числе загоном.

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