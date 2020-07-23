Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о последствиях дисквалификации из-за употребления мельдония. Ее слова приводит Puntodebreak.

«После случившегося я удалила все приложения соцсетей, чтобы не сойти с ума и защитить себя от осуждения. Это меня расстроило, было неприятно чувствовать себя такой маленькой. Мне было больно и неприятно. Я хотела, чтобы ко мне проявили уважение», — заявила Шарапова. Она добавила, что ей было сложно смириться с тем, что она не будет играть долгое время.

В феврале этого года Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Она выиграла 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2005 году россиянка была первой ракеткой мира. Она пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». В 2012-м теннисистка завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В начале того же года Шарапова получила дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме мельдония. Это случилось из-за недостоверной информации о сроках вывода вещества из организма спортсмена, который оказался гораздо дольше заявленного в инструкции.