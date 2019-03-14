В России создали замену мельдонию

В России разработана биологически активная добавка (БАД), способная заменить для спортсменов мельдоний. Об этом «Р-Спорту» рассказал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

«Мы собрали БАД, это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище», — заявил Уйба.

Функционер отметил, что БАД уже начали применять. Как уточнил Уйба, он содержит в себе калий и натрий, которые есть и в мельдонии.

Последний случай дисквалификации российского спортсмена за использование мельдония произошел с керлингистом Александром Крушельницким. После Олимпиады-2018, где он в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером в дабл-миксте, в его допинг-пробе обнаружили следы мельдония. Крушельницкий заявил, что не принимал запрещенное вещество, но все равно получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме мельдония. Это случилось из-за недостоверной информации о сроках вывода вещества из организма спортсмена, который оказался гораздо дольше заявленного в инструкции. Позднее WADA пересмотрело позицию, и большинство россиян было оправдано.

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