Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что Александр Крушельницкий намерен признать вину в употреблении допинга на Олимпийских играх 2018 года в рамках досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF). Его слова приводит «Р-Спорт».

«WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года. Мы решили, что смысла упираться, наверное, нет. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», — заявил глава ФКР.

По словам Свищева, федерация намерена продолжить расследование: «Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен. В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но они есть».

Соглашение должно быть подписано на конференции WCF в Будапеште 9 сентября.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали ОИ-2018 в дисциплине дабл-микст. Позднее WCF потребовала дисквалифицировать россиянина на четыре года за наличие в его допинг-пробе следов мельдония. Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград. Сам спортсмен настаивал на том, что не принимал запрещенный препарат. По его словам, мельдоний ему могли подсыпать.

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