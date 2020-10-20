Власти Москвы решили следить за пассажирами через смартфоны

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) потратит на мониторинг пассажиропотока с помощью смартфонов 155,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Для отслеживания граждан планируется закупить 220 аппаратно-программных комплексов и софт для них. Оборудование установят на остановках и указателях, чтобы собирать номера, которые присваиваются смартфонам на производстве (MAC-адреса).

По данным издания, система отслеживания должна формировать отчеты о передвижении конкретного человека за день, неделю, месяц и год. Она будет работать вместе с уличными камерами наблюдения и передавать данные в единый центр хранения, которым заведует департамент информационных технологий Москвы.

По информации «Коммерсанта», в пресс-службе ЦОДД отмечают, что схема мониторинга разработана с учетом практики крупных городов мира, и цель у нее одна — «максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта».

Ранее московские власти объявили о намерении перенастроить городскую систему фиксации нарушений ПДД на поиск водителей-нарушителей.