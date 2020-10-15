Уличные камеры в Москве настроят на поиск нарушителей самоизоляции

Московские власти собираются перенастроить городскую систему фиксации нарушений ПДД на поиск водителей-нарушителей самоизоляции, сообщает «Коммерсантъ».

Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил тендер по выбору компании, которая должна модернизировать 59 микроавтобусов на базе Ford Transit и Газель Next с камерами на крыше. Сумма контракта — до 98,1 миллиона рублей.

Сейчас передвижные камеры умеют фиксировать 14 составов правонарушений. В планах мэрии — увеличить эту цифру до 64, включая новую статью 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), которая распространяется на заболевших COVID-19 или контактировавших с ними. Штраф за это несоблюдение ограничений варьируется от 15 до 300 тысяч рублей. Также будут добавлены такие нарушения, как проезд на красный свет, пересечение сплошной линии, движение между полос, непредоставление преимущества пешеходам, нарушения правила остановки и стоянки.

Издание уточняет, что стационарные городские камеры уже умеют фиксировать нарушителей самоизоляции. Сейчас речь идет о синхронизации работы разных систем.

Эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман уточнил «Ъ», что будет происходить фиксация автомобиля, а не водителя или пассажиров. «Идет подмена понятий: движение на транспортном средстве, не внесенном в некую базу, приравнивают к нарушению самоизоляции его собственником», — сказал он.

Статья 6.3 КоАП появилась в апреле на фоне пандемии. Параллельно в столице разработали статью 3.18.1 КоАП Москвы, которая применялась к москвичам-нарушителям режима.