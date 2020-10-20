Нефтегазовый гигант впервые поставил «топливо будущего»

Французский нефтегазовый гигант Total впервые поставил партию сжиженного природного газа (СПГ) с нулевым выбросом углерода. Такой газ называют «топливом будущего». Поставку получила китайская госкорпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), передает РИА Новости.

«Эта первая партия СПГ, где выбросы углерода были компенсированы по всей производственно-сбытовой цепочке, представляет собой новый шаг в нашем стремлении поддержать наших клиентов на пути к нулевым выбросам углерода», — констатировали в Total.

«Нулевой выброс углерода» означает, что Total и CNOOC компенсировали количество эквивалента диоксида углерода, связанное со всем углеродным следом груза СПГ.

Ранее в сентябре французская компания предсказала конец эпохи нефти. По мнению экспертов, спрос на нее упадет после 2030 года. Наиболее перспективной альтернативой аналитики называли природный газ, который, как ожидается, будет играть ключевую роль на мировом рынке в грядущие десятилетия. Кроме того, к 2050 году аналитики ожидают рост спроса на электричество. Он будет закрывать 30-40 процентов человеческих потребностей в энергии. В настоящее время показатель находится на уровне 20 процентов.