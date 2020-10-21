Туристка прошлась полуголой по улицам Сочи и возмутила местных жителей

Туристка прошлась в бикини по улицам Сочи и попала на видео. Кадры опубликованы в паблике @krasnodar_kray в Instagram.

На записи видно девушку в белой футболке, идущую с пляжа мимо припаркованных вдоль дороги автомобилей. «В Сочи лето закончилось! А туристы как ходили полуголые, так и продолжают», — говорится в подписи к видео.

Местные жители в комментариях возмутились образу девушки, отметив, что та, наверное, просто «не успела получить загар летом». «Интересно, зачем ей футболка?», «Она потерялась, будет ходить так до следующего сезона», «У нас масочный режим! Маска есть, трусов не надо!» — шутили они.

Другие подписчики, в свою очередь, встали на защиту девушки, заявив, что она «в плавках, так что нечего жаловаться». А некоторые даже разглядели на героине ролика «забытые» штаны. «Мне показалось, что на ней бежевые капроновые леггинсы», — написала одна из комментаторов.