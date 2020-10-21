Крокодил растерзал нарушившего запрет на купание мужчину и попал на видео

Крокодил растерзал мужчину, который в нарушение запрета купался в лагуне Карлинтеро в мексиканском штате Тамаулипас. На видео произошедшего обратило внимание издание The Sun.

В субботу, 17 октября, мужчина в возрасте 50 или 60 лет проигнорировал знак «купаться запрещено», разделся и вошел в воду.

На снятой очевидцем записи видно, как через несколько секунд трехметровый крокодил погнался за пловцом, схватил его и утащил на глубину. Рептилия ударила хвостом по воде, прежде чем исчезнуть под ее поверхностью вместе с жертвой.

На видео слышны крики. Когда крокодил схватил мужчину, автор записи в шоке сказал: «О, чудовище».

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они направились в залив на лодках, чтобы попытаться найти жертву. Спасатели обнаружили тело мужчины и вытащили его на берег. У жертвы были травмы шеи, рук и груди. Специалисты констатировали его смерть.

Имя погибшего не установлено. Предположительно, это был бездомный мужчина, который жил в этом регионе. Плавание и другие водные активности запрещены в лагуне, так как там водятся крокодилы.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на жительницу кенийского округа Рариеда и утащил ее в воду. Женщина погибла на глазах у золовки, вместе с которой пришла на озеро, чтобы набрать воды.