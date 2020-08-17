Крокодил утащил ребенка в воду на глазах у отца

Крокодил вблизи Куала-Лумпура в Малайзии утащил в воду восьмилетнего ребенка на глазах у его отца. Об этом сообщает издание Malay Mail.

Утром в среду, 12 августа восьмилетний Асмин Абдулла (Asmin Abdullah) пошел купаться на реку вместе с отцом. Когда мужчина на несколько минут отвернулся, он услышал всплеск воды у себя за спиной. Обернувшись, он увидел, что на его сына напал крокодил и утащил ребенка в воду.

Позже рептилия появилась на другой стороне реки. Мужчина начал звать на помощь. Пожарные, полицейские и представители департамента охраны дикой природы вместе с местными жителями спустили на воду пять лодок для поисков мальчика, но его тело до сих пор не найдено.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в малайзийском городе Танджунг-Манис подростка нашли в желудке крокодила. Останки юноши направлены на судмедэкспертизу.