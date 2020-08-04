Пропавшего подростка нашли в желудке крокодила

Тело пропавшего в малайзийском городе Танджунг-Манис подростка нашли в желудке крокодила. Об этом сообщает издание International Business Times.

26 июля 14-летний Рики Ганя (Ricky Ganya) искал улиток около реки. На подростка напал крокодил. Семья Гани подала в полицию заявление об исчезновении человека. Тетя мальчика в этот момент находилась поблизости и рассказала полиции, что видела, как рептилия тащит жертву в воду.

В пятницу, 31 июля, после масштабной поисковой операции спасатели поймали крокодила. Они приманили хищника на курицу, извлекли его из воды и убили.

Рептилию вскрыли в присутствии семьи пропавшего подростка и полиции. В желудке крокодила обнаружили обрывки одежды и части человеческого тела. Найденные останки юноши направлены на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Уттар-Прадеш по рекомендации священника полез купаться в реку и стал добычей крокодила. В это время на берегу отец Кумара, инвалид, отчаянно звал на помощь.