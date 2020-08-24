Крокодил растерзал женщину на глазах у золовки и утащил в озеро

Крокодил напал на жительницу кенийского округа Рариеда и утащил ее в воду. Об этом сообщает издание The Standard.

По словам матери погибшей Грейс Апонди (Grace Apondi), воскресенье, 23 августа, ее 32-летняя дочь Жаклин Атьено (Jackline Atieno) вместе с золовкой пришла на озеро, чтобы набрать воды.

Когда женщины были на берегу, на Атьено набросился крокодил, растерзал ее и утащил в воду.

Ранее сообщалось, что крокодил вблизи Куала-Лумпура в Малайзии утащил в воду восьмилетнего ребенка на глазах у его отца. Пожарные, полицейские и представители департамента охраны дикой природы вместе с местными жителями спустили на воду пять лодок для поисков мальчика, но его тело до сих пор не найдено.