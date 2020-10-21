Самого тяжелого мужчину Британии забрали в больницу на подъемном кране

Самого тяжелого мужчину Британии Джейсона Холтона забрали в больницу на пожарном автокране. Вес мужчины составлял более 300 килограммов, из-за чего он не покидал дом на протяжении пяти лет, пишет The Sun.

Спасателям пришлось убрать окно из его спальни, чтобы погрузить Холтона на подъемник. В операции было задействовано 30 человек. В больнице ему должны провести операцию на лимфедему в паху и ногах.

По словам 30-летнего британца, он всегда был полным. Однако его состояние резко ухудшилось в 2014 году, когда мужчина стал заказывать еду на дом. Постепенно он стал тратить на еду 30 фунтов (3000 рублей) ежедневно и «наедал» по 10 000 калорий, питаясь шашлыком, бутербродами, шоколадом, соком, колой и прочим фастфудом.

Холтон никогда не работал. Он живет на два пособия, сумма которых составляет более 300 фунтов в неделю (30 000 рублей). По словам мужчины, он всегда переживал из-за своего лишнего веса, поэтому не мог устроиться на работу.

В прошлом году сообщалось, что британский полицейский, поправившийся до 350 килограммов, потерял работу и за год похудел в три раза. Мужчина рассказал, что ему было сложно передвигаться даже по дому, при этом он постоянно находился в депрессии.