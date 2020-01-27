Толстяк увлекся мобильной игрой и похудел на 63 килограмма

Житель Лондона увлекся игрой в Pokemon Go и похудел на 63,5 килограмма. Об этом сообщает издание Unilad.

Год назад Томми Монкхауз (Tommy Monkhouse) весил 159 килограммов. По его словам, он растолстел до такой степени, что не мог улыбаться с открытыми глазами и перестал узнавать себя на фотографиях. Кто-то заметил его интерес к покемонам и посоветовал обратить внимание на Pokemon Go. Любителям этой мобильной игры приходится много ходить, что может быть полезно для желающих похудеть.

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Монкхауз установил приложение и вышел на улицу, чтобы опробовать его. Он рассчитывал, что вернется через 20 или 30 минут, однако прогулка затянулась на три часа. Толстяк с удивлением обнаружил, что не только преодолел существенное расстояние, но и получил от этого удовольствие. После этого он начал ставить перед собой новые цели: какую дистанцию пройти и сколько килограммов сбросить.

За счет прогулок с Pokemon Go за 12 месяцев вес Монкхауза сократился на 40 процентов. Он утверждает, что игра оказала огромное влияние на его жизнь.

Pokemon Go — игра с элементами дополненной реальности, основанная на японском мультсериале «Покемон». Приложение было запущено в июле 2016 года и за короткое время приобрело широкую популярность по всему миру. Цель игры заключается в поиске, ловле и тренировке виртуальных существ.

В 2016 году сообщалось, что житель Торонто по имени Роберто Васкес (Roberto Vazquez) смог поймать всех покемонов в игре Pokemon Go и за счет этого похудел на 11 килограммов. На поиски карманных монстров мужчина потратил три с половиной недели и за это время прошел почти 266 километров.

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