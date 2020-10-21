Россияне решили отказаться от новогодних гуляний из-за боязни коронавируса

Более 20 процентов россиян намерены отказаться от новогодних гудений из-за боязни заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие», сообщает ТАСС.

Наиболее осторожны в этом отношении жители Московского региона (29 процентов) и Северного Кавказа (28 процентов).

При этом 31 процент опрошенных еще не определились, будут ли они принимать участие в массовых новогодних торжествах. Лишь 13 процентов граждан готовы участвовать в праздничных мероприятиях и вечеринках.

Опрос проводился среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет с 16 по 19 октября в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что около 40 процентов российских компаний, планирующие в этом году году новогодний корпоратив, проведут его в онлайн. При этом только 34 процента опрошенных поддержали саму идею празднования, а 66 процентов респондентов задумались об отмене торжественных мероприятий в конце года.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



