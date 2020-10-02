Российские компании задумались о новогодних корпоративах в онлайне

Около 40 процентов российских компаний, планирующие в этом году году новогодний корпоратив, проведут его в онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру»

При этом только 34 процента опрошенных поддержали саму идею празднования, а 66 процентов респондентов задумались об отмене торжественных мероприятий в конце года.

Опрос проводился в сентябре среди более 1 тысячи фирм. Респондентами выступили представители компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

Ранее 2 октября власти Москвы порекомендовали предприятиям перевести на удаленку до половины сотрудников, если это возможно. По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, в первую очередь рекомендация касается офисных работников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате. Московский чиновник также объяснил, что переход на удаленку не коснется сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым необходимо находиться на рабочем месте. Он подчеркнул, что промышленность столицы не должна пострадать от предпринятых мер.

Летом выпускники российских школ из-за пандемии коронавируса отмечали праздник в онлайн-формате.