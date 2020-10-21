Объяснен карт-бланш Кадырову от Путина

Власть главы Чечни Рамзана Кадырова к 2006-2007 годам получила гипертрофированный характер. Об этом рассказал член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, его оценка политической ситуации в республике приводится на сайте организации.

По словам правозащитника, на каждом этапе клан Кадырова получал все больше полномочий от федеральной власти. Орлов сообщил, что после убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году высокопоставленный сотрудник Следственного комитета в Грозном сказал ему, что «за периметром охраняющего нас спецназа власти нет». По словам правозащитника, это значит, что следователи не могут работать без оперативной поддержки МВД, а в МВД все ключевые посты занимают «кадыровцы».

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Орлов подчеркнул, что роль федеральной власти сейчас сводится к тому, что «человек в Кремле, [президент России Владимир] Путин дает полный карт-бланш человеку в Чечне, Кадырову».

Председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов объяснил эту ситуацию тем, что у федерального центра не было стратегии, а была лишь тактика, при этом у Кадыровых стратегия была — они хотели больше власти. «В каждой непонятной ситуации чеченская власть ставила ультиматум федеральному центру: вы на нас опираетесь и либо вы делаете то, что мы от вас ненавязчиво просим, (...) либо мы ни за что не отвечаем», — описал Черкасов и добавил, что федеральный центр шел на такой компромисс.

В феврале 2007 года Путин подписал указ о назначении Кадырова временно исполняющим обязанности президента Чечни, его кандидатуру поддержал чеченский парламент. После назначения Кадырова количество терактов в республике, по данным антитеррористической комиссии Чечни, уменьшилось на 72 процента. Правозащитники при этом сообщали о продолжающихся случаях похищения людей, пыток и убийств людей. В 2007 году их число резко сократилось, однако с 2008-го снова стало расти.