Невеста пошла перед свадьбой в салон красоты и умерла

Малайзийская невеста пошла перед свадьбой в салон красоты на липосакцию и умерла. Об этом сообщает газета The Straits Times.

23-летняя Сяо Чжисинь готовилась к торжественной церемонии и хотела привести себя в лучшую форму. В интернете она нашла косметический салон в городе Черас, штат Селангор, и записалась на процедуру по удалению лишнего жира с рук. Процедура стоила 2,5 тысячи ринггитов (около 47 тысяч рублей).

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17 октября Чжисинь пришла на услугу вместе с подругой. Клиентке сразу же сделали анестезию. Спустя полчаса она почувствовала недомогание, а еще через час у нее остановилось сердце. Девушку неотложно доставили в больницу, но реанимировать ее не удалось.

В ходе допроса управляющий салона красоты признался, что у них не было лицензии на проведение подобных медицинских процедур. Выяснилось, что заведение имело право только на оказание обычных косметических процедур.

Двух владельцев салона красоты — женщину и ее дочь — задержали для расследования смерти Чжисинь. По данным полиции, точная причина гибели девушки пока не установлена.

Ранее сообщалось, что жительница Гонконга, Китай, решила избавиться от лишнего веса с помощью липосакции, впала в кому и умерла. По мнению специалиста в сфере пластической хирургии из Гонконга Хо-Чхиу-мина, смерть наступила из-за ошибки анестезиолога, так как осложнения от самой липосакции наступают через несколько часов — или даже дней — после операции.