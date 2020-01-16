Женщина перенесла неудачную липосакцию и осталась с зияющей дырой в ноге

Жительница американского штата Северная Каролина осталась с зияющей дырой в ноге после перенесенной неудачной ультразвуковой липосакции. Об этом сообщает The Sun.

42-летняя Мари Эллен (Marie Allen) решилась на липосакцию голени, поскольку это был единственный способ лечения липедемы, из-за которой у нее под кожей на ноге формировались отложения жира. Врач заявил женщине, что обладает 20-летним стажем.

Хирург не смог показать пациентке фотографии результатов подобных операций, и это насторожило ее. Кроме того, Эллен знала о возможных побочных эффектах и о том, что голень — одно из самых опасных мест для липосакции. Тем не менее американка согласилась на операцию.

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Вскоре Эллен почувствовала острую боль в голени. Оказалось, что она получила ожоги третьей степени. Кожа на ее голени начала отмирать и чернеть. Послеоперационный уход не помог и только ухудшил ситуацию.

Пострадавшая решила прийти на повторный прием ко врачу, но проводивший операцию хирург смог принять ее только через неделю. К тому моменту кожа на ее ноге начала отслаиваться. Хирург настоял на удалении всей отмершей кожи. В результате на ее ноге осталась большая дыра, сквозь которую была видна мышца.

Потерпевшая утверждает, что в клинике ей не предложили антибиотики и порекомендовали только следить за состоянием ноги. Через четыре дня, когда боль стала невыносимой, женщина обратилась за неотложной помощью в другую больницу. Там ей назначили антибиотики и попытались заделать дыру в надежде, что так она быстрее заживет. К этому моменту Эллен не могла самостоятельно переодеваться и передвигаться.

В конечном счете ее положили под капельницу, а на ногу пересадили кожу с другого участка тела. В результате женщина не могла нормально передвигаться. Ее самооценка тоже серьезно пострадала. Она до сих пор не может полностью наступать ногой. В попытках восстановить свое здоровье она уже потратила 25 тысяч фунтов (два миллиона рублей).

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