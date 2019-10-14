Россиянка умерла после липосакции

Жительница Вологды умерла из-за осложнений после операции по липосакции в частной клинике, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по области.

По данным следствия, 26 сентября 35-летняя женщина заключила договор с клиникой о проведении ей липосакции «по эстетическим показаниям» и наблюдении после операции. В тот же день ей провели процедуру, после которой отправили домой. Там ее самочувствие ухудшилось. На следующий день скорая доставила ее в реанимацию в тяжелом состоянии. Она скончалась 4 октября, не приходя в сознание.

«Согласно данным, полученным при судебно-медицинском исследовании тела погибшей, ее смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких», — указали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти горожанки и «причинно-следственные связи между организацией лечебного процесса и наступившими последствиями для пациента». Возбуждено дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя»).

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