Женщина решила избавиться от лишнего веса, впала в кому и умерла

Жительница Гонконга, Китай, решила избавиться от лишнего веса с помощью липосакции и умерла. Об этом сообщает портал AsiaOne со ссылкой на местную полицию.

Согласно полицейскому отчету, женщина впала в кому 28 января во время липосакции в клинике города Сеул, Южная Корея. Пациентку неотложно перевезли в более крупную больницу, однако реанимировать ее не смогли. На данный момент судмедэксперты проводят вскрытие, чтобы установить точную причину ее смерти. Полиция ведет расследование произошедшего.

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По мнению специалиста в сфере пластической хирургии из Гонконга Хо-Чхиу-мина, китаянка впала в кому из-за ошибки анестезиолога. «Это могла быть аллергическая реакция или передозировка лекарств, использованных при анестезии. В результате пациент перестает дышать либо у него начинаются проблемы с сердцем, — пояснил доктор. — Осложнения от самой липосакции наступают через несколько часов — или даже дней — после операции».

В январе сообщалось о жительнице американского штата Северная Каролина, которая осталась с зияющей дырой в ноге после перенесенной неудачной операции. Она решилась на липосакцию голени, поскольку это был единственный способ лечения липедемы, из-за которой у нее под кожей на ноге формировались отложения жира.

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