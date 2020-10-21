Полицейские заставили россиянина поймать лосося и пошли под суд

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух полицейских, подозреваемых в превышении должностных полномочий. В ближайшее время подозреваемые предстанут перед судом. Об этом в среду, 21 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в августе 2019 года подозреваемые заставили ранее судимого россиянина поймать для них лосося атлантического, что запрещено законом. Процесс добычи полицейские зафиксировали на видеокамеру и заплатили рыбаку деньги. После этого потерпевшему заломили руки, имитируя задержание браконьера, а позже и возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биологических ресурсов»).

Один из полицейских, выступая в октябре прошлого года в роли свидетеля, дал ложные показания, рассказав, что мужчина действительно совершил преступление. СКР возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), а в отношении выступавшего в суде сотрудника полиции еще и дело по статье 307 УК РФ («Дача заведомо ложных показаний»).

13 августа сообщалось, что в Курганской области к двум годам колонии приговорены оперативники линейного отдела полиции, которые обратились к ведущему асоциальный образ жизни ранее судимому россиянину без постоянного места жительства и убедили его оговорить себя в совершении преступления.