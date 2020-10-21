Правозащитники сообщили о похищении группы людей в Чечне

Неизвестные похитили группу людей из села Чечен-Аул в Чечне, вывезли их в секретную тюрьму в Грозном и пытали, сообщил на своем сайте правозащитный центр «Мемориал».

17 сентября Telegram-канал 1ADAT написал о похищении 17 человек из Чечен-Аула. Правозащитникам «Мемориала» стали известны имена семерых из них — это Магомед Абдулвагапов, Магомед Дакаев, Арби Амерханов и Ихван Хататаев (похищены 28 августа), Адам Идигов, Аслан Алиев и Адам Бероев (похищены 30 августа).

Утверждается, что их доставили в ОМВД по городу Аргун, а вскоре туда приехали министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов. «Всех узников вывели во двор и построили перед ними, затем отвезли в секретную тюрьму в расположении полка патрульно-постовой службы полиции №2 имени Ахмат-Хаджи Кадырова МВД РФ по ЧР. Там их пытали», — пишет «Мемориал».

По данным центра, в сентябре там содержались от 30 до 40 человек: их избивали, унижали, допрашивали, проверяли содержимое телефонов, страницы в соцсетях. «Родным о местонахождении похищенных не сообщали, те узнавали об их судьбе через неофициальные каналы. В результате перенесенного стресса в сентябре умер отец одного из похищенных. Тогда же людей начали освобождать», — рассказали правозащитники.

Также сообщается, что 4 октября в Ростове-на-Дону были задержаны жители села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни — 31-летний Адам Дотмерзаев и 35-летний Муса Ашаханов. 5 октября они по телефону сказали родным о задержании и уточнили, что будут в Чечне через пару дней. Источник «Мемориала» заявил, что мужчины остаются в Ачхой-Мартановском отделе полиции и их там пытают.

В начале сентября стало известно о похищении 19-летнего чеченца Салмана Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровской диктатурой». В сети появилось видео, на котором запечатлены извинения и истязания 19-летнего модератора оппозиционного Telegram-канала. На кадрах он говорит, что наказывает себя за деятельность и передает эстафету администраторам 1ADAT. Актуальных сведений о его местонахождении нет.