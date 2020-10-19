Смерть хирурга в Чечне связали с неудачной операцией сестры соратника Кадырова

Смерть чеченского хирурга Салаха Дагаева связали с неудачной операцией сестры соратника главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

По информации издания, врача похитили и забили до смерти, однако родных хирурга заставили говорить, что он умер от инфаркта. Отмечается, что в сентябре один из ведущих врачей республики проводил операцию пожилой сестре одного из приближенных Кадырова. Женщина скончалась, а Дагаева в тот же день похитили и увезли в неизвестном направлении. Позже тело врача выдали его родным.

Житель села Гойты, где похоронен Дагаев, рассказал изданию, что тело хирурга готовили к погребению в доме его брата. «От этих людей [участвовавших в подготовке], говорят сельчане, и стало известно, что на теле Салаха места живого не было. А лицо его было как черное пятно», — сообщил собеседник.

Хирург одной из больниц в Чечне отметил, что теперь нужно узнавать, есть ли среди тяжелобольных пациентов родственники приближенных Кадырова, чтобы понимать, какие последствия будут при нежелательном исходе операции.

Информацию о сентябрьских событиях также прокомментировала руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. По ее словам, страшно, что подобным образом может сложиться судьба человека самой благородной профессии. «Мерзавцы и сами убийцы, и те, кто покрывает такие жестокие преступления», — добавила она.