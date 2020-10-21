Михалков заявил об искренней преданности Путину

Советский и российский актер и режиссер Никита Михалков, празднующий 21 октября 75-летие, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил об искренней преданности ему. Видео их беседы опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Глава государства отметил, что, несмотря на то, что рабочий день еще не окончился, он хочет поднять бокал за здоровье режиссера. Михалков в ответ поднял бокал за здоровье Путина и заявил, что он искренне и без лести предан президенту.

Артист также вспомнил о прошедшем дне рождения главы государства и подарил ему китайскую пословицу: «Кидай в меня грязь, кидай в меня камни, я — река». Михалков пояснил, «что нас хотят заставить жить по чужим правилам, и это нужно выдерживать и понимать, что мы — река». Режиссер также пообещал при возможности передать Путину книгу о роде Михалковых.

Ранее Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда. «За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу», — говорится в соответствующем указе президента.