«Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха

Лондонский «Челси» включил завершившего карьеру чешского вратаря Петра Чеха в заявку на сезон Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на сайте клуба.

В команде объяснили, что 38-летний голкипер, работающий техническим советником синих, занял позицию футболиста без контракта. Его внесение в заявку обусловлено возможными негативными последствиями пандемии коронавируса. Помимо Чеха, на сезон заявлены еще трое вратарей: Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.

В нынешнем сезоне «Челси» имеет восемь очков после пяти туров. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Чех завершил карьеру футболиста летом 2019 года. За «Челси» он выступал с 2004 по 2015 год. Вместе с синими вратарь по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.