Собачницы напали с ножами на мусульманок возле Эйфелевой башни

Женщины с собаками напали на двух мусульманок в платках, гулявших неподалеку от Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщает издание L'alsace.

Нападение произошло вечером 18 октября, однако полиция отказывалась публиковать заявление вплоть до 20 октября. Данное обстоятельство вызвало волну возмущения в интернете.

Две жертвы родом из Алжира, личности которых не раскрываются, прогуливались со своей семьей: всего там было пятеро взрослых и четверо детей. В это время к ним подбежали две собаки, которых отцепили шедшие позади женщины европейской внешности.

Мусульманки попросили привязать питомцев к поводку, объяснив это тем, что дети испугались. Однако незнакомки разозлились и атаковали женщин с ножами, выкрикивая им: «Возвращайтесь в свою страну, грязные арабы». Во время нападения на помощь подоспели двое прохожих, которым удалось удержать одну из преступниц вплоть до прибытия полиции. Вскоре после этого была задержана вторая подозреваемая.

Одной из потерпевших нанесли шесть ножевых ранений. В результате у нее было проколото легкое и настолько сильно изранены руки, что потребовалось хирургическое вмешательство. Обе женщины все еще находятся в больнице, их жизни больше ничего не угрожает.

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