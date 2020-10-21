Напавший на сына Жванецкого получил срок

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу о нападении и избиении сына сатирика Михаила Жванецкого, 25-летнего Дмитрия. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, подсудимый осужден на два года и один месяц колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и стоимость похищенного. При этом Нефедова отметила, что сын Жванецкого не был признан потерпевшим по делу, а проходил в качестве свидетеля.

По данным «МК», срок получил студент МГИМО Асылбек Хисами. Его сообщник был отпущен, поскольку против него не хватило улик.

Инцидент с участием сына сатирика произошел в ночь на 8 января этого года. Дмитрий Жванецкий и его друг Филипп Гинзбург отправились в караоке-клуб на Минской улице. На этой улице они увидели группу молодых людей, которые оскорбляли девушку. Дмитрий и Филипп вступились за девушку, произошла драка. Дмитрию Жванецкому травмировали ногу, у его друга были гематомы головы и перелом носа. Обоих госпитализировали.

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