Подсчитаны огромные потери США из-за расизма

Из-за расизма экономика США недополучила огромную сумму в 16 триллионов долларов за последние 20 лет, подсчитали аналитики Citigroup, проведя анализ статистических данных с начала 2000-х годов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование.

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Анализом руководила аналитик Дана Петерсон (Dana Peterson), которая в настоящее время уже покинула компанию. В интервью агентству она рассказала о жилищной сегрегации и, в частности, об отказе темнокожим американцам в ипотеке на почве расизма. По ее словам, результатом такой сегрегации становится неравный доступ американцев с разным цветом кожи к жилью в благополучных районах, а значит и к местным качественным школам. Это, в свою очередь, в дальнейшем снижает их шансы на трудоустройство в хорошую компанию.

Она отметила, что сегрегация в США существует на всех уровнях. Так, темнокожие выпускники самых престижных вузов Америки (так называемой Лиги плюща) получают меньшие зарплаты, чем их белые однокашники. По ее словам, темнокожим стартапам в США сложнее привлекать венчурные инвестиции, чем молодым компаниям, запущенным белыми бизнесменами. По подсчетам Питерсон, при отсутствии сегрегации американская экономика получила бы дополнительно 6,1 миллиона рабочих мест и доходов

на сумму около 13 триллионов долларов за последние 20 лет.

По словам Питерсон, если американским властям удастся сократить разрыв между темнокожим и белым населением, то экономика США получит дополнительно пять триллионов долларов в течение следующих пяти лет.

Ранее крупнейший банк США JPMorgan пообещал потратить 30 миллиардов долларов на борьбу с расовым неравенством. Банк направит восемь миллиардов на выдачу 40 тысяч ипотек для темнокожих и латиноамериканских семей в следующие пять лет. Он также предоставит 14 миллиардов долларов для финансирования строительства 100 тысяч единиц доступного арендного жилья.